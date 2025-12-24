সুদানের আল-ফাশারে হত্যা, ধর্ষণ এবং মৃত্যুদণ্ডের মর্মান্তিক সাক্ষ্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউ ইয়র্ক টাইমস সুদানের উত্তর দারফুর রাজ্যের এল ফাশার শহরে গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের মর্মান্তিক বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে যুদ্ধের নরক থেকে তাদের পালানো এবং পূর্ব চাদের শরণার্থী শিবিরে তাদের আগমনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনটি সুদান সীমান্তের কাছে পূর্ব চাদের তিন্নি এবং কারিয়ারি শিবিরে প্রতিবেদক ইফোর ব্রিকিটের দুই সপ্তাহের মাঠপর্যায়ের কাজের ফলাফল।
সংবাদপত্রটি লিখেছে: উত্তর দারফুরের রাজধানী এল ফাশারের ট্র্যাজেডি সুদানের যুদ্ধের একটি ভয়াবহ অধ্যায় যা ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। ১৮ মাস ধরে অবরোধের পর, ২০২৪ সালের অক্টোবরে (১৪০৩ হিজরি) দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর দ্বারা শহরটি একটি সংগঠিত গণহত্যার দৃশ্যে পরিণত হয়।
চাদের শিবির থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আল-ফাশার একটি গণ-কারাগারে পরিণত হয়েছে, যেখানে নির্বিচারে হত্যা, গণধর্ষণ এবং সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস দ্বারা যাচাইকৃত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, ভিক্ষা করার সময় একজন ব্যক্তিকে দ্রুত বাহিনী হত্যা করছে।
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার অনুমান যে ১,০০,০০০ মানুষ এল ফাশার থেকে পালিয়ে গেছে এবং ১,৫০,০০০ এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছে।
