ব্রিটিশ কারাগারে ফিলিস্তিনি সমর্থকদের অনশন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দ্য গার্ডিয়ান সংবাদপত্র জানিয়েছে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন আন্দোলনের সাথে যুক্ত আটজন কর্মী তাদের গ্রেপ্তার এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে আন্দোলনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ব্রিটিশ কারাগারে অনশন করেছে।
এই ব্যক্তিরা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদক আমিন সিনেমাজ জানিয়েছে: অনশন শুরু হওয়ার পর থেকে, প্যালেস্টাইন অ্যাকশন আন্দোলনের সাথে যুক্ত সাতজন কর্মীকে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
অনশনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে জুন মাসে বিমান বাহিনীর ঘাঁটি ব্রাস নর্টনে অনুপ্রবেশ এবং ২০২৪ সালে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা সংস্থা এলবিট সিস্টেমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। যদিও সব অভিযোগই আসামিরা অস্বীকার করেছে।
ধর্মঘটকারীদের দাবির মধ্যে রয়েছে জামিনে মুক্তি, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং এলবিট বন্ধ করা। তাদের আইনজীবীরা যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির ধর্মঘটকারীদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানানোর সমালোচনা করেছে।
এদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গ অংশগ্রহণ করে-যিনি ধর্মঘটীদের অবিলম্বে মুক্তি এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের অবহেলা বন্ধ করার আহ্বান জানায়।
