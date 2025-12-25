  1. Home
ইরাভানি: ইরান কোনোভাবেই হুমকি ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না

২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪২
News ID: 1766189
জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানি বলেছেন, ইরান আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অটল থাকবে এবং হুমকি ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না/ ইরান ন্যায়ভিত্তিক কূটনীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বর্তমানে আস্থা পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার উপর বর্তায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাব সংক্রান্ত বৈঠকে তিনি বলেন, “নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবে একটি সুস্পষ্ট, সচেতন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর সমাপ্তি ধারা রয়েছে। এই প্রস্তাব ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে মেয়াদ শেষ করেছে এবং ওই তারিখের পর থেকে এর কোনো আইনি কার্যকারিতা বা বাস্তবায়নমূলক দায়িত্ব নেই। সুতরাং, ২২৩১ নম্বর প্রস্তাবের আওতায় নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়েছে।”

ইরাভানি   জানান— ইরান কূটনৈতিক সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিল, কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, “ইরান কোনোভাবেই জবরদস্তি ও হুমকির কাছে মাথা নত করবে না এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অব্যাহত রাখবে।”

ওয়াশিংটনের হুমকির প্রেক্ষাপটে ভেনিজুয়েলার সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে নৌযান চলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার আইন পাস করেছে। এই আইন অর্থনৈতিক অবরোধ ও অবৈধ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনটিতে নৌপথ, বাণিজ্যিক নৌবহর এবং ভেনিজুয়েলার বৈদেশিক বাণিজ্য সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারকে একতরফা নিষেধাজ্ঞা, সীমান্তপারের হুমকি ও দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধী শত্রুতামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

ভেনিজুয়েলার সংসদ সদস্যরা এই আইনকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব জোরদার এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় দেশের বৈধ অধিকার রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন।

রাশিয়ার সাথে সংঘর্ষের এক প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সুমি অঞ্চলে রুশ-সমর্থিত বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ১০,০০০ ইউক্রেনীয় সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে।

