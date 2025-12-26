প্রতিরোধ হলো বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে একটি ঐশ্বরিক আন্দোলন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকি স্কলারস অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা পরিচালক হুজ্জাতুল ইসলাম শেখ নাজি খাকানি, "শহীদ সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ; প্রতিরোধের রহস্য এবং নেতৃত্বের প্রতিভা" শীর্ষক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রতিরোধের ধর্মীয়, কুরআনিক এবং যুক্তিসঙ্গত মাত্রা এবং শহীদদের পথ অনুসরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।
এই সম্মেলন রাযাভি ইসলামিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রের গবেষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
শেখ নাজি খাকানি বলেন: "আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রবীণ, আধ্যাত্মিক পিতা এবং শহীদদের প্রতি দায়বদ্ধ, এবং এই দায়িত্ব কোনও সাধারণ অধিকার নয়, বরং একটি ধর্মীয় ও ঐশ্বরিক বাধ্যবাধকতা যা উপেক্ষা করা বা বিলম্বিত করা যাবে না।"
ইরাকি উলামা অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা পরিচালক এই প্রতিরোধকে রাজনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বড় পরীক্ষা বলে মনে করেন। তিনি বলেন: "এই পরীক্ষা মানুষকে একে অপরের সাথে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিমাপ করে। যারা কুরআন মেনে চলে তারা তাদের থেকে আলাদা যারা কুরআন থেকে দূরে থাকে।"
আমাদের আদর্শ হলো পবিত্র কুরআন; এমন একটি গ্রন্থ যা মানবতাকে সম্মানিত করেছে এবং সম্মান, অধ্যবসায় এবং মর্যাদার পথ আলোকিত করেছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "আমাদের অবশ্যই স্পষ্টভাবে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে এবং সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করা উচিত নয়। শহীদরা হলেন সঠিক পথ চিহ্নিত করার মানদণ্ড, এবং তাদের রক্ত হল ঐশ্বরিক প্রমাণ যা দেখায় কোনটি সঠিক পথ।"
হুজ্জাতুল ইসলাম শেখ খাকানি শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকে বিশ্বাস, সাহস এবং যুক্তিবাদিতার এক স্পষ্ট উদাহরণ বলে মনে করেন। তিনি আরও বলেন: "আল্লাহর উপর আস্থা, তার কৌশলগত দক্ষতা, সাহস এবং গভীর রাজনৈতিক বোধগম্যতার মাধ্যমে তিনি প্রকৃত অর্থে প্রতিরোধ বাস্তবায়ন করেছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে প্রতিরোধ গভীর বিশ্বাস, কৌশলগত প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টির সংমিশ্রণ।"
তার শাহাদাত ইসলামী জাতির কাছে ঐশী আয়াতগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল এবং শত্রুদের আসল চেহারা উন্মোচিত করেছিল।
শহীদদের পথের ধারাবাহিকতা এবং ইসলামের নীতিমালার প্রতি আনুগত্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন: "চাপ, হুমকি এবং শত্রুর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মুখে আমাদের পিছু হটা উচিত নয়। শহীদদের পথই ইসলামের পথ, এবং এই পথ তাদের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ইসলামী নেতৃত্ব কুরআন, আহলে বাইত (আ.) এবং ইমাম খোমেনী (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তিতে অব্যাহত থাকে এবং ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি হলো শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে।"
