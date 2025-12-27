ইসরায়েল গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেট সম্প্রতি একটি অস্থায়ী আদেশ অনুমোদন করেছে, যার মাধ্যমে ইসরায়েলের যোগাযোগমন্ত্রী শলোমো কারহিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে সে দখলকৃত ভূখণ্ডে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে।
ইসরায়েল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আদিল ইয়াসিন শাহাব নিউজ এজেন্সির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলে, নেসেট যে আইনটি পাস হয়েছে, তা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি বিপজ্জনক যুদ্ধের অংশ।
ইয়াসিন বলে, "ইসরায়েল গণমাধ্যমকে তার অন্যতম প্রধান শত্রু মনে করে, কারণ গাজায় গণহত্যা ও নির্মমতা পুরোপুরি তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে। গত কয়েক বছরে ইসরায়েল এমন অনেক কৌশল গ্রহণ করেছে যাতে ইসরায়েলের সরকারি বয়ানের বিরুদ্ধে অন্য কিছু প্রকাশ না পায়।"
আরও বলে, "বিদেশি সাংবাদিকদের গাজা উপত্যকায় প্রবেশে বাধা দেওয়াটা আন্তর্জাতিক আইন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি গণতন্ত্রের বিষয়ে ইসরায়েলের দাবির অসারতার প্রমাণ।"
বিশেষজ্ঞ ইয়াসিন আরও বলে, "গণমাধ্যম বন্ধ এবং সাংবাদিকদের কাজ করতে না দেওয়া থেকে এটা স্পষ্ট, ইসরায়েল চায় না গাজায় যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারুক। তারা সেখানে ১০ হাজার বেসামরিক মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।
