সিরিয়ায় শিয়াদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড জাতিসংঘেরও আওয়াজ তুলেছে

২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪০
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সিরিয়ার হোমস শহরে ইমাম আলী (আ.) মসজিদে সাম্প্রতিক রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র আজ ঘোষণা করেছে যে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সিরিয়ার হোমস শহরে ইমাম আলী (আ.) মসজিদে সাম্প্রতিক রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

স্টিফেন ডুজারিক বলে, গুতেরেস "এই হামলার তীব্র নিন্দা করে এবং পুনর্ব্যক্ত করে যে বেসামরিক নাগরিক এবং উপাসনালয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ অগ্রহণযোগ্য। সে দায়ীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: জাতিসংঘ মহাসচিব নিহতদের (শহীদদের) পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে এবং আহত সকলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে, তাদের দ্রুত এবং পূর্ণ আরোগ্য কামনা করেছে।

