গাজায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে স্টকহোমে বিশাল বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সরকারের অব্যাহত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে গতকাল, সুইডেনের রাজধানীতে এক বিশাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বেশ কয়েকটি সংস্থার আহ্বানে আয়োজিত এই সমাবেশে, দখলদার সেনাবাহিনী কর্তৃক বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার বিরোধিতা প্রকাশ করতে শত শত মানুষ স্টকহোমের ওডেনপ্ল্যান স্কোয়ারে জড়ো হয়েছিল।
অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করে এবং প্ল্যাকার্ড বহন করে গাজায় শিশুদের হত্যা এবং স্কুল ও হাসপাতালে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানায়।
বিক্ষোভকারীরা তাদের স্লোগানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলা, দুর্ভিক্ষের অবসান এবং গাজায় গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানায় এবং বিশেষ করে সুইডিশ সরকারকে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানায়।
