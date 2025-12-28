  1. Home
ধ্বংসস্তূপের মাঝেই ৫০০ ফিলিস্তিনি কুরআনের হাফেজ

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:২২
চলমান যুদ্ধ আর চরম মানবিক বিপর্যয়ের মাঝেও ৫০০ ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআন মুখস্থ সম্পন্ন করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শাতি ক্যাম্প ইমার্জেন্সি কমিটি এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজকরা জানান, চারদিকে বোমাবর্ষণ আর তীব্র সংকটের মাঝেও এই শিক্ষার্থীরা যেভাবে তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন, তা বিশ্বজুড়ে ধৈর্যের এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কুরআন শিক্ষার এই হার না মানা মানসিকতাকে তাঁরা বীরত্ব হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

সনদপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম ইবতিসাম আবু হুওয়াইদি জানান, যুদ্ধের ডামাডোলে কুরআন মুখস্থ করা ছিল পাহাড়সম চ্যালেঞ্জের। কিন্তু চারদিকের মৃত্যু আর ধ্বংসলীলা তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি বলেন, “প্রতিটি কঠিন মুহূর্ত আমাকে শিখিয়েছে যে বিশ্বাসের শক্তিই সবচেয়ে বড় সম্পদ।”

অন্যদিকে, বয়োবৃদ্ধ ফিলিস্তিনি নারী মুশিরা আবু ওয়াতফা এই সাফল্যে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিরা চরম বিপদের সময়েও কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়নি। সংকটের এই দিনে ঈমান এবং ধৈর্যই তাঁদের টিকে থাকার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

