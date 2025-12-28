  1. Home
তিনটি ইরানি স্যাটেলাইট সফলভাবে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১:২৭
মহাকাশ প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ চক্রে ইরান বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আজ, রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ অভিযানগুলির মধ্যে একটি সম্পাদন করেছে এবং একই সাথে রাশিয়ার ভোস্টোচনি স্পেস সেন্টার থেকে রাশিয়ান সয়ুজ স্যাটেলাইট ক্যারিয়ার ব্যবহার করে তিনটি ইরানি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

মহাকাশ সংস্থার প্রধান বলেন: "উপগ্রহ, উৎক্ষেপক এবং তথ্য গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ডিজাইন ও নির্মাণে যুগপত ক্ষমতার কারণে, ইরান মহাকাশ ক্ষেত্রে বিশ্বের ১০ থেকে ১১টি শীর্ষস্থানীয় দেশের মধ্যে রয়েছে।"

ইরানি মহাকাশ সংস্থার প্রধান বলেছেন যে স্যাটেলাইট চিত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি পণ্য এবং প্রতিবেদনগুলি উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত মূল্য তৈরি করতে পারে এবং আরও বলেন: "দেশের মহাকাশ শিল্পের জন্য অর্থনৈতিক মূল্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা এই ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

মহাকাশ দেশগুলির মধ্যে ইরানের সঠিক র‍্যাঙ্কিং সম্পর্কে সালারিয়েহ বলেন: "এই ১০ বা ১১টি দেশের মধ্যে সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা সহজ কাজ নয়, তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের মধ্যে, পাঁচ শতাংশেরও কমের পূর্ণ মহাকাশ সক্ষমতা রয়েছে এবং ইরান এই দেশগুলির মধ্যে একটি।"

পরিশেষে, উৎক্ষেপিত উপগ্রহগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তিনি বলেন: "সম্প্রতি এবং অতীতে উৎক্ষেপিত উপগ্রহগুলি নির্ভুলতা এবং মানের দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত উপগ্রহগুলির মধ্যে একটি এবং ইমেজিংয়ের ক্ষেত্রে, তারা প্রায় ১৫ মিটার নির্ভুলতা অর্জন করেছে, যা দেশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।"

