সিরিয়ার আরো একটি গ্রামে অগ্রসর করছে ইসরায়েলি সেনারা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ছয়টি সামরিক যান নিয়ে গঠিত এই বহরটি জাবাথা আল-খাশাব শহরের উপকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হয় বলে জানিয়েছে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সানা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক ইউনিটটি তুলুল আল-হুমর দিক থেকে প্রবেশ করে বেইত জন্ন ও হাদার এলাকার মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করে।
বাহিনীটি জাবাথা আল-খাশাব শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এবং শহরটির ওপর নজরদারি করা একটি কৌশলগত উঁচু স্থানে অবস্থান নেয়। এই অনুপ্রবেশের সময় আকাশপথে ড্রোনের মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। পরবর্তীতে বাহিনীটি উফানিয়া গ্রামের দিকে সরে যায়।
এই অনুপ্রবেশের মাত্র একদিন আগেই দক্ষিণ কুনেইত্রার পূর্ব তেল আল-আহমার এলাকায় গোলাবর্ষণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে তিনটি গোলা নিক্ষেপের পাশাপাশি মেশিনগান ও মাঝারি পাল্লার অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করা হয় বলে জানা গেছে। সীমান্তবর্তী এই এলাকায় ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।
