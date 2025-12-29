জেনারেল সোলেইমানি প্রতিরোধ অক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এমাদ হামরুনি ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কুদস ফোর্সের কমান্ডার শহীদ জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, জেনারেল এই অঞ্চল এবং তার বাইরের বিপ্লবী বাহিনীকে নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাহায্য করতে এবং তাদের আমেরিকান-ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
হামরুনি জেনারেল সোলাইমানিকে "প্রতিরোধের অক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব" বলে অভিহিত করে আরো বলেছেন, তিনি জানতেন কীভাবে পশ্চিমা সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীকে সংঘর্ষে টেনে আনতে হয় এবং একটি প্রতিরোধ কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে হয় যা আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং বিশেষ করে অধিকৃত ফিলিস্তিনের মুক্তির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, শহীদ জেনারেল সোলাইমানি ছিলেন বিপ্লবী ইসলামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথম পর্যায়ে তার সহযোদ্ধাদের সাথে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে সমর্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারপর জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এই ফরাসি-তিউনিসিয়ান শিক্ষাবিদ উল্লেখ করেছেন, জেরুজালেমের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয় যা হল জেরুজালেমের আসন্ন মুক্তি।
তিনি জেনারেল সোলাইমানিকে উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অধিকারী একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে যাকে তার সহযোদ্ধারা, ইরানি জাতি এবং বিশ্বজুড়ে বিপ্লবীরা ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। হামরুনি বলেন, তিনি ইরান,ইরানি জাতি, ইসলাম এবং ফিলিস্তিনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কমান্ডার শহীদ জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানি, ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস বা হাশদ আল শাবির উপ-প্রধান আবু মাহদী আল-মুহান্দিস এবং আরও আটজন ৩ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ইরাকের বাগদাদ বিমানবন্দরে মার্কিন সেনাবাহিনীর বাহিনীর বিমান হামলায় শহীদ হন।
