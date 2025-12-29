  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ইসরায়েলের অপরাধের কারণে পোপ ও গাজা সমর্থনকারীদের সারিতে

২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:০৩
News ID: 1767534
ইসরায়েলের অপরাধের কারণে পোপ ও গাজা সমর্থনকারীদের সারিতে

পোপ লিও চতুর্দশ ভ্যাটিকানে গাজা উপত্যকার জনগণের দুর্ভোগের অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন, বিশেষ করে যারা কঠোর আবহাওয়া এবং তীব্র ঠান্ডায় তাঁবু এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বড়দিনের ভাষণে, পোপ গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা ও কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

পোপ চতুর্দশ লিও জনগণকে জিজ্ঞাসা করেন: "আমরা কীভাবে এই ঠান্ডায় গাজার জনগণের তাঁবুর কথা ভাবতে পারি না, যেখানে কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি, বাতাস, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মুখোমুখি হতে হচ্ছে?"

দুই বছরের তীব্র বোমাবর্ষণ এবং সামরিক অভিযানের পর, যেখানে শিশু ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিল, গত অক্টোবরে ইসরায়েল এবং হামাস আন্দোলনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর পোপের এই মন্তব্য এলো।

তবে মানবিক সংস্থাগুলি বলছে যে গাজায় পৌঁছানো সাহায্য সেখানকার অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার তুলনায় খুবই সীমিত, এবং ইসরায়েলও এই সাহায্যের পথে অসুবিধা তৈরি করছে।

৭ অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে, ইসরায়েলি সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সহায়তায়, গাজা উপত্যকায় পূর্ণাঙ্গ গণহত্যা চালিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মানুষ হত্যা, অনাহার, ধ্বংস, বাস্তুচ্যুতি এবং ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড।

এই রক্তপিপাসু সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের আহ্বান এবং তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আদেশ ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করে আসছে এবং তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha