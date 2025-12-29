হুথি নেতা: ইয়েমেন পরবর্তী অনিবার্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; মুসলমানরা সতর্ক থাকুন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ'র নেতা বলেন: আমরা পরবর্তী দফা সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এবং আমরা দিনরাত এই লক্ষ্যে কাজ করছি কারণ আমরা জানি কী ঘটছে, শত্রুরা কোন্ লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে সাইয়্যিদ আব্দুল মালিক বদর উদ্দিন আল-হুথি সাইয়্যিদ আব্দুল মালিক বদর আল-দিন আল-হুথি এসব কথা বলেছেন।
ইসরায়েলের সামরিক বিষয়ক মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ ইয়েমেনসহ বেশ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার একদিন পরই এই মন্তব্য করলেন আনসারুল্লাহর প্রধান।
আরব দেশটির ফিলিস্তিনি-পন্থী অভিযানের পর, কাটজ ইয়েমেনসহ বেশ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। আল-হুথি সতর্ক করে বলেন যে আমেরিকান এবং ইসরায়েলি ঔপনিবেশিক প্রকল্পের মুখে নীরবতা কেবল মুসলিম ও আরব বিশ্বে আগ্রাসনকে আরও উৎসাহিত করবে।
তিনি সকলের সতর্ক, মনোযোগী এবং প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "আমেরিকানরা আমাদের থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সমস্ত অস্ত্র, বিমান, বিমান ও নৌ বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও, তারা ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে আমাদের সামরিক অভিযান, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন বা নৌ অভিযান, থামাতে পারেনি।"
তার বক্তৃতায়, আনসারুল্লাহ নেতা এই অঞ্চলকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মার্কিন-ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ওয়াশিংটন ও তেল আবিব "মধ্যপ্রাচ্যকে পরিবর্তন করার" পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। তিনি আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে নীরব থাকার পরিবর্তে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জানান।
পবিত্র রজব মাসের প্রথম শুক্রবার উপলক্ষে দেয়া এই টেলিভিশন-ভাষণে , সাইয়্যেদ আবদুল মালেক হুথি বিশ্ব-ইহুদিবাদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এবং তাদর অনুচর ও সহযোগী শক্তিগুলোকে বর্তমান যুগের জালিম বা অত্যাচারী হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে এরা সবচেয়ে বিপজ্জনক স্বৈরতান্ত্রিক ও জালিম শক্তি।
সাইয়্যেদ আবদুল মালেক হুথি ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ায় ইসরায়েল ও মার্কিন মদদপুষ্ট অপরাধযজ্ঞের কথা তুলে ধরে বলেছেন, এই শত্রুরা হত্যাযজ্ঞ ও নৈরাজ্যকে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করতে চায়।
