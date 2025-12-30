গাজায় তীব্র শীতে ২৫ ফিলিস্তিনির মৃত্যু

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন: "এই সংখ্যক শহীদের পাশাপাশি, ইসরায়েলি সরকারের বোমা হামলায় পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি আবাসিক ভবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ১১০টিরও বেশি ভবন ধসে পড়েছে।"
তিনি আরও বলেন, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ঠান্ডা বাতাসের কারণে শরণার্থীদের ৯০ শতাংশ তাঁবু ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা ডুবে গেছে এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পরিবার তাদের অস্থায়ী আশ্রয় এবং কাপড়, কম্বল এবং গদি সহ সীমিত জিনিসপত্র হারিয়েছে।
"বাসল", গাজা এবং পশ্চিম তীরের ক্রমবর্ধমান মানবিক পরিস্থিতির উপর জোর দিয়ে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে "গুরুতর" পদক্ষেপ নেওয়ার, তাৎক্ষণিক মানবিক সহায়তা প্রদানের এবং পুনর্গঠনের জন্য কাজ করার এবং ফিলিস্তিনিদের মর্যাদা ও জীবন রক্ষার জন্য নিরাপদ আবাসন প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।
তিনি সতর্ক করে বলেন, অব্যাহত বৃষ্টিপাতের ফলে আরও বেশি মৃত্যু হতে পারে, কারণ শরণার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁবু এবং জরাজীর্ণ ভবনে বসবাস করছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া সত্ত্বেও, গাজার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত এবং শোচনীয় হয়ে উঠেছে, কারণ ইহুদি দখলদার সরকার গাজা উপত্যকায় খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং নির্মাণ সামগ্রী প্রবেশের বিষয়ে তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে অস্বীকার করছে।
