বাংলাদেশে "ক্বীরাত সমিতি"-এ ইরানি কারী এবং হাফেযরা অংশগ্রহণ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঢাকা - বাংলাদেশ/ বাংলাদেশের "আঞ্জুমানে কোর্রা" "ক্বীরাত সমিতি" ১৯ ডিসেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদে বিভিন্ন কুরআনের সমাবেশ এবং পবিত্র কুরআন মুখস্থ ও তেলাওয়াতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করে এবং ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরে কুরআনের সমাবেশের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে।
এই কুরআনিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ইরানি প্রতিনিধিরা, বাংলাদেশে অবস্থিত ইরানি সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার আন্তর্জাতিক কুরআন ও প্রচার কেন্দ্রের সমন্বয়ে দাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিল; তারা হলেন কোরআনী গবেষণার ক্ষেত্রে ইসহাক আবদুল্লাহি এবং সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে মেহেদী বারান্দেহ।
বায়তুল মোকাররম মসজিদে এই কুরআন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশে ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতা সাইয়্যেদ রেযা মীর মোহাম্মদী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশের সভাপতি আব্দুল সালাম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং অংশগ্রহণকারী দেশ এবং আয়োজক দেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।
ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা বলেন: "আজ, যেহেতু মুসলিম এবং ইসলামী বিশ্ব শত্রুদের কাছ থেকে অনেক সমস্যা এবং সংকটের মধ্যে জড়িত, তাই এই রক্ষাকারী কুরআনের সংস্করণের উপর কাজ করাই এই সমস্যা এবং অসুবিধা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।"
মীর মোহাম্মদী আরও বলেন: আমাদের মুসলমানদের প্রথমে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে হবে এবং তারপর তার উপর আমল করতে হবে যাতে আমাদের জন্য উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয় এবং আমরা শত্রুদের এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারি।
গবেষণা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, ইসহাক আবদুল্লাহি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ইন্দোনেশিয়ান ও মিশরীয় আবৃত্তিকাররা যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।
সাধারণ মুখস্থ প্রতিযোগিতায়, ইরান থেকে মেহেদী বারান্দে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ভারত ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী আবৃত্তিকাররা এই বিভাগে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কুরআনিক কর্মসূচি এবং অনুষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে, কুরআনিক সার্কেল আয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয়, তাই এই কুরআনিক মাহফিল এই প্রতিযোগিতার অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গৌণ গুরুত্ব বহন করে।
উল্লেখ্য যে, এই কুরআন মাহফিলের অনুষ্ঠান শেষে, বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী তিলাওয়াতকারী এবং মুখস্থকারীদের আয়োজক কর্তৃক নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
Your Comment