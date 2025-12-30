জেনারেল কাসেম সোলাইমানির মাকতাবে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ কখনও থামবে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরানে চীনা মিডিয়া গ্রুপ অফিসের প্রধান লি জিয়ানান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: ট্রাম্প প্রশাসন ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান হামলা চালিয়ে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে এবং তার আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী নীতির রক্তাক্ত নীতির বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।
চীনা বিশেষজ্ঞ বলেন: শহীদ জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।
জেনারেল সোলাইমানি তার জীবদ্দশায় চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মুখোমুখি হতে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের বিস্তার রোধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন; কিন্তু তাকে হত্যার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল কারণ তিনি পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তার রোধ করেছিলেন।
চীনা বিশেষজ্ঞ জোর দিয়ে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর ধরে পশ্চিম এশিয়ায় হস্তক্ষেপমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছে, 'গণতন্ত্র' স্লোগানের অপব্যবহার করে এ অঞ্চলে বিভাজন ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে।
লি জিয়ানানর মতে, এই অঞ্চলের পরিস্থিতি বিঘ্নিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল লেবানন এবং ইয়েমেনের মতো দেশগুলোতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। এই একতরফা পদ্ধতি এবং বলপ্রয়োগ নীতি আঞ্চলিক দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যাপকভাবে নীন্দিত হয়েছে।
চীনা বিশেষজ্ঞ ইরানের মাটিতে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের দিকেও ইঙ্গিত করে বলেছেন, এই পদক্ষেপ আবারও তাদের আধিপত্যবাদী প্রকৃতি এবং দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব এবং অঞ্চলের স্থিতিশীলতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। কিন্তু চাপ এবং দমন কখনও প্রতিরোধের ইচ্ছাকে ধ্বংস করতে পারেনি।
লি উল্লেখ করেন, "ইরানের জন্য প্রতিরোধের পথ কখনও থামেনি এবং ভবিষ্যতে, ইরান ন্যায়বিচারের আদর্শকে সমর্থন করে যাবে বিশেষ করে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে সমর্থন এবং সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে। জেনারেল সোলেইমানির রোপিত প্রতিরোধের বীজ এখন শিকড় গেড়েছে এবং ফল দিচ্ছে।
