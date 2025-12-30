জাতিসংঘের দূত: এল ফাশার শহর বিধ্বস্ত/পরিত্যক্ত এবং জীবনের কোনও চিহ্ন ছাড়াই

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে যে তাদের কর্মীরা কয়েক মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো সুদানের এল ফাশার শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এটিকে "ধ্বংস, পরিত্যক্ত এবং জীবনের কোনও চিহ্ন ছাড়াই" দেখতে পেয়েছে। দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর হাতে পতনের পর এটিই প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের বাহিনী এল ফাশারে প্রবেশ করেছে।
১৮ মাস ধরে অবরোধ এবং রক্তক্ষয়ী আক্রমণের পর ২০১৫ সালের অক্টোবরে উত্তর দারফুর রাজ্যের রাজধানী এল ফাশার শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয় র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস।
এই অভিযানে হত্যা, যৌন সহিংসতা, অপহরণ এবং আটকের খবর পাওয়া যায় এবং ১,০৭,০০০ এরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়।
নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলটি একটি সৌদি হাসপাতাল, শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র এবং শহরের পাঁচটি জাতিসংঘের অফিস পরিদর্শন করে। ব্রাউন বলেন, সৌদি হাসপাতালে কেবল চিকিৎসা কর্মীদের কর্মচারী ছিল কিন্তু কোনও চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পূর্বে বলেছিল যে হাসপাতালটি একটি গণহত্যার স্থান যেখানে ৪৬০ জন মারা গিয়েছিল।
আল-ফাশার ছিল দারফুরে সুদানী সেনাবাহিনীর শেষ শক্ত ঘাঁটি, এবং এর পতনের সাথে সাথে, র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস সুদানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারা এখন দারফুরের পাঁচটি রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করে, উত্তর দারফুরের কিছু অংশ বাদে, যা এখনও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সেনাবাহিনী রাজধানী খার্তুম সহ আরও ১৩টি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।
এটি লক্ষণীয় যে সেনাবাহিনী এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ, যা ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হয়েছিল (ফারভার্দিন ১৪০২), এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা সুদানের মানবিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
