  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

হযরত মাসিহ একজন ফিলিস্তিনি; বড়দিনের মাঝামাঝি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি বিলবোর্ডের কিনারা।

৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২৩:৫৩
News ID: 1768131
হযরত মাসিহ একজন ফিলিস্তিনি; বড়দিনের মাঝামাঝি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি বিলবোর্ডের কিনারা।

যদিও বিলবোর্ডটি অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তবুও বেশিরভাগ নিউ ইয়র্কবাসী এবং টাইমস স্কয়ারের পথচারীরা বলেন যে বিলবোর্ডের বার্তা এমন এক সময়ে সহানুভূতি এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করতে পারে যখন ফিলিস্তিন অপরাধীদের দ্বারা দুর্ভোগ এবং নিপীড়নের মুখোমুখি হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারে "যীশু (হযরত ঈসা মাসিহ) হলেন ফিলিস্তিনি" স্লোগান সম্বলিত একটি আকর্ষণীয় বিলবোর্ড বড়দিনের মরশুমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

আমেরিকান কমিটি অ্যাগেইনস্ট আরব ডিসক্রিমিনেশন (ADC) দ্বারা অর্থায়িত এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপনটি ব্যস্ত কেনাকাটা এবং পর্যটন মৌসুমে এই বার্তাটি প্রদর্শন করে আমেরিকান খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি অংশের তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ইতালি ও ফ্রান্সের বাসিন্দা সহ কিছু পথচারী এবং পর্যটক এই পদক্ষেপকে "সহানুভূতির আহ্বান" এবং "বিশ্বের মানুষের ভাগ করা বেদনার স্মারক" বলে অভিহিত করেছেন।

তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে হযরত ঈসা মাসিহ (আ.) এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সীমানা অতিক্রম করেন এবং এই বিলবোর্ডের বার্তা এমন এক সময়ে সহানুভূতি এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করতে পারে যখন পশ্চিম এশীয় অঞ্চল, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, দুর্ভোগ এবং চাপের মুখোমুখি।

এছাড়াও, স্থানীয় প্রকাশনা অনুসারে, যদিও কিছু সমালোচক এই বার্তাটিকে বড়দিনের সময় রাজনৈতিক বিষয় উত্থাপনের প্রচেষ্টা বলে মনে করেছেন, এই আন্দোলনের সমর্থকরা বলছেন যে এই ধরনের বিবৃতি এই সত্যের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে যে খ্রিস্টধর্মের জন্ম পূর্বাঞ্চলে হয়েছিল এবং ফিলিস্তিন এবং এর নিপীড়িত জনগণের প্রতি মনোযোগ এই সময়ের শান্তিপূর্ণ ও মানবিক চেতনার বিরোধিতা করে না।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha