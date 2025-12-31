পবিত্র কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কিছু লোকের ইসলাম গ্রহণে অনীহা দেখে অস্ট্রেলিয়ান কর্মী বিস্মিত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি ইস্যুতে কাজ করা এবং ইসলাম গ্রহণকারী একজন অস্ট্রেলিয়ান কর্মী রবার্ট মার্টিন বলেন: "যখন আপনি পবিত্র কুরআনের অর্থ বোঝেন এবং এর উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো উপলব্ধি করেন, তখন আপনি ভাববেন কেন সবাই মুসলিম হয় না।"
বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি ইস্যুতে তার আগ্রহ রয়েছে উল্লেখ করে মার্টিন বলেন যে এই প্রক্রিয়াটি তার একজন ফিলিস্তিনি বন্ধুর সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রাথমিক বছরগুলিতে, যেহেতু তিনি পশ্চিমা মিডিয়ার বর্ণনা এবং সরকারগুলির বিবৃতিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করতেন, তাই তিনি ফিলিস্তিনিরা যা অনুভব করছে তাতে আসলে বিশ্বাস করতেন না।
ফিলিস্তিন সফর
২০১৪ সালে তার ফিলিস্তিন ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে তিনি যা দেখেছিলেন তাতে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে কী ঘটেছিল তা নিজের চোখে দেখেছিলেন; এমন একটি অভিজ্ঞতা যা নিয়ে তিনি যত বেশি ভাবছিলেন, ততই তার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।
বিশ্ব কীভাবে এই পরিস্থিতি চলতে দেয় তা নিয়ে তার বিস্ময় প্রকাশ করে মার্টিন উল্লেখ করেন যে ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালের পর, পশ্চিমা মিডিয়া এবং সরকারগুলি ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়েছে, যেন তারা ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে "গণহত্যা" করার অনুমতি দিয়েছে।
স্বাধীনতা নৌবহর সামুদে যোগদান
মার্টিন বলেন, গাজার দিকে ফ্রিডম ফ্লোটিলার চলাচলের সময়, গাজা উপকূল থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে ইসরায়েলি বাহিনী তাদের অপহরণ করে। তিনি বলেন, তাদের আশদোদে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং যখন তারা নৌকা থেকে নেমে আসে, তখন তাদের তীব্র ভয় দেখানো হয় এবং ইসরায়েলি বাহিনী তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রমণ করে।
ইসলাম ধর্ম গ্রহন
মার্টিন, প্রায় ১৫ বছর ধরে মুসলিমদের মধ্যে বসবাস করে আসছেন উল্লেখ করে, জোর দিয়ে বলেন যে তারা সকলেই খুব ভালো মানুষ এবং শান্তির পক্ষে কারণ মুসলিমরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং কোনও মুসলিম "মৃত্যু এবং হত্যা চায় না।"
অস্ট্রেলিয়ান এই কর্মী আরও বলেন: "আমি দশ বছর আগে পবিত্র কুরআন পড়েছিলাম এবং আমি নিশ্চিত যে এটি আমার পড়া সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বইগুলির মধ্যে একটি। গত কয়েক মাসে আমি ইসলামের আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি এবং এটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"
মার্টিন জোর দিয়ে বলেন যে তিনি তার বাকি জীবন ইসলাম এবং ফিলিস্তিনি ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন, তিনি আরও বলেন যে তা না করা "দায়িত্বজ্ঞানহীন" হবে এবং ফিলিস্তিনের সমর্থক হওয়ার জন্য আজকের চেয়ে উপযুক্ত সময় আর কখনও আসেনি।
ফিলিস্তিনি ইস্যু সম্পর্কে জনগণকে আরও শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি উল্লেখ করেন যে, "ফিলিস্তিনের প্রতি সর্বজনীন ভালোবাসা" ইসরায়েল এবং তার সমর্থকদের "ভয়ের" চেয়ে অনেক বেশি।
