তুরস্কে ৪০ জন কুরআন মুখস্থ শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার নিবেদন প্রদান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অনুষ্ঠানটি উসকুদার অঞ্চলের দারুল ইফতা এবং আজিজ মাহমুদ হেদায়ি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আজিজ মাহমুদ হেদায়ি মসজিদে অনুষ্ঠিত এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।
এই অনুষ্ঠানে, অধ্যাপক হাফিজ ফাতিহ কিলিকোগলু, হাফিজ হাসান বায়দেমির, হাফিজ ফকিহ তুরগুত এবং হাফিজ কাসিম কোজিভোর্টের নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের হাফিজ লাইসেন্স গ্রহণ করে।
অনুষ্ঠানে উস্কুদারের গভর্নর আদম ইয়াজসি, ইস্তাম্বুলের ডেপুটি মুফতি আরেফ কোভোলক এবং একদল নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।
