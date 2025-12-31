  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

তুরস্কে ৪০ জন কুরআন মুখস্থ শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার নিবেদন প্রদান

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১০:১৩
News ID: 1768175
তুরস্কে ৪০ জন কুরআন মুখস্থ শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার নিবেদন প্রদান

ইস্তাম্বুলের উসকুদার জেলায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সময় পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ মুখস্থ সফলভাবে সম্পন্নকারী ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য "হাফিজি সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অনুষ্ঠানটি উসকুদার অঞ্চলের দারুল ইফতা এবং আজিজ মাহমুদ হেদায়ি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আজিজ মাহমুদ হেদায়ি মসজিদে অনুষ্ঠিত এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

এই অনুষ্ঠানে, অধ্যাপক হাফিজ ফাতিহ কিলিকোগলু, হাফিজ হাসান বায়দেমির, হাফিজ ফকিহ তুরগুত এবং হাফিজ কাসিম কোজিভোর্টের নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের হাফিজ লাইসেন্স গ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে উস্কুদারের গভর্নর আদম ইয়াজসি, ইস্তাম্বুলের ডেপুটি মুফতি আরেফ কোভোলক এবং একদল নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha