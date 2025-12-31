  1. Home
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সোমালিল্যান্ডে ব্যাপক বিক্ষোভ + ভিডিও

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১০:৩৩
News ID: 1768179
সোমালিল্যান্ড অঞ্চলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে সোমালি ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমালিল্যান্ডের জনগণ ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর এই অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করেছে।

এই সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণের স্বার্থের প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ করেছে।

লাস আনোদ সহ প্রধান শহরগুলিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লোকেরা সোমালিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, দাবি করে যে ইসরায়েল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে এবং জাতীয় ঐক্যকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে।

এটি লক্ষণীয় যে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর তীব্র আরব ও ইসলামী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিশর ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলি এটিকে অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা বলে মনে করে।

