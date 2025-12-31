সিরিয়ার আহলে বাইত (আ.) পরিষদ কর্তৃক হোমসের ইমাম আলী (আ.) মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিবৃতিতে এই ঘটনাকে মসজিদের পবিত্রতা এবং মানবিক মূল্যবোধের উপর স্পষ্ট আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শহীদদের পরিবার এবং হোমসের জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।
এই বিবৃতির পাঠ্য নিম্নরূপ:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
হোমস শহরের ইমাম আলী (আ.) মসজিদকে লক্ষ্য করে যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছিল, যার ফলে একদল অসহায় মুসল্লি শহীদ ও আহত হন, তা আল্লাহর ঘরের পবিত্রতার স্পষ্ট লঙ্ঘন, মানব জীবনের পবিত্রতার বিপজ্জনক লঙ্ঘন এবং সমস্ত ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিক মানদণ্ড এবং মানবিক নীতির উপর আক্রমণ।
একটি ইবাদাতগাহ এবং নিরীহ ইবাদতকারীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে, এই অপরাধমূলক কাজের অপরাধীরা প্রমাণ করেছে যে তারা কোনও ধর্মীয় বা মানবিক সম্পৃক্ততা থেকে বঞ্চিত এবং বিবেক এবং নৈতিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।
এই বেদনাদায়ক মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা শহীদদের পরিবার এবং হোমসের সম্মানিত জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি এই ঘটনার শহীদদের উপর তাঁর অশেষ রহমত বর্ষণ করেন, আহতদের দ্রুত আরোগ্য দান করেন, সিরিয়া ও এর জনগণকে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং এই দেশে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করেন।
و الله ولی التوفیق
