সেনেগালের আহলে বাইত (আ.) আলেম পরিষদের মহাসচিব ইন্তেকাল করেছেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৩০
News ID: 1768266
আহলে বাইত আলেমদের পরিষদের মহাসচিব এবং সেনেগালের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অফিসের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ইন্তেকাল করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সেনেগালের একজন বিশিষ্ট ধর্মগুরু এবং আহলে বাইত আলেম (আ.)-এর কাউন্সিলের মহাসচিব শেখ মুহাম্মদ নিয়াং সোমবার ভোরে ইন্তেকাল করেছেন।

دبیرکل شورای علمای اهل‌بیت(ع) سنگال دار فانی را وداع گفت

এই মহান ধর্মগুরু এবং সেনেগালের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার অধ্যাপকের জানাজা অনুষ্ঠান তিয়েস শহরে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তার ছাত্র এবং ভক্তদের একটি বিশাল জনতা, সেইসাথে শিক্ষা, প্রচারণা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নামাজের পর, সেনেগালের আহলে বাইত (আ.)-এর আলেম পরিষদের প্রধান শেখ আব্দুল মোনেইম আল-জয়াইন তাকে দাফন করেন।

অনুষ্ঠানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত, লেবানিজ দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স, সেনিরান অটো কোম্পানির সিইও, ব্যবস্থাপক, অধ্যাপক এবং আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী একদল শিক্ষার্থী এবং সেনেগালে বসবাসকারী একদল লেবানিজ উপস্থিত ছিলেন।

دبیرکل شورای علمای اهل‌بیت(ع) سنگال دار فانی را وداع گفت

