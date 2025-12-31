মুসলিম পর্যটকদের জন্য হালাল খাবার প্রস্তুত করছে দক্ষিণ কোরিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পর্যটনে কোরিয়ার সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির কারণে, বিশ্বজুড়ে আরও বেশি সংখ্যক মুসলিম কোরিয়া ভ্রমণে আসছেন, যার ফলে মুসলমানদের জন্য রেস্তোরাঁ এবং খাবারের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৫টি সরকারী হালাল রেস্তোরাঁ ইসলামিক সেন্টার অফ কোরিয়া থেকে সার্টিফিকেশন পেয়েছে।
"হালাল-বান্ধব" রেস্তোরাঁ চেইনগুলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসাধারণ এবং পর্যটকদের মধ্যে একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছে এবং এই রেস্তোরাঁগুলি কোরিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয় উপস্থিতি অর্জন করেছে।
Your Comment