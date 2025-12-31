চিলিতে ইসলাম: উপনিবেশবাদের লুকানো উত্তরাধিকার থেকে একবিংশ শতাব্দীতে এর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পর্যন্ত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চিলিতে ইসলামের উপস্থিতি দক্ষিণ কোনে (কোনো সুর) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ইতিহাসে একটি মৌলিক এবং প্রায়শই উপেক্ষিত অধ্যায়।
সাম্প্রতিক বা প্রান্তিক সংযোজন না হয়েও, ইসলামী বিশ্বাস ঔপনিবেশিক যুগের নীরব উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীতে গতিশীল সমাজের বিকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চিলির পরিচয়ে প্রবেশ করেছে।
এই ঘটনাটিকে কেবল একটি সাধারণ অভিবাসন পরিবর্তন হিসাবে বোঝা যাবে না, বরং এটি অভিযোজন, স্থিতিস্থাপকতা এবং জাতীয় জনসমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসাবে বোঝা যাবে।
চিলির নগর পরিবেশে ইসলামের শক্তিশালী উপস্থিতি স্পষ্টতই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে স্পষ্ট, যা সাধারণ প্রার্থনা কক্ষ থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে।
আল-সালাম মসজিদ: সান্তিয়াগো বাতিঘর
নুয়েভা জেলায় অবস্থিত সালাম মসজিদটি চিলিতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। এর পরিকল্পনা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৮৮/১৯৯০ সালে স্থপতি উইলিয়াম তাপিয়া চুয়াকির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। ২৪ এর নকশা অনেক পূর্ব মসজিদের ঐতিহ্যবাহী আয়তাকার কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং জেরুজালেমের ডোম অফ দ্য রকের মতো অষ্টভুজাকার আকৃতি গ্রহণ করে।
মসজিদটির চারপাশে একটি পাড়া তৈরি হয়েছে, যেখানে নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিম পরিবার এবং অভিবাসীদের বংশধররা বাস করে, যা ননিভাকে সফল আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের মডেলে পরিণত করেছে।
বিলাল মসজিদ এবং ইকাইকর সমৃদ্ধি
উত্তর চিলিতে, ইকুইক ফ্রি জোনে (ZOFRI) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে ইসলামী গতিশীলতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে, একদল পাকিস্তানি ব্যবসায়ী স্থায়ী উপাসনালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বিলাল মসজিদ এবং এর ধর্মীয় বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জমি কিনে।
অন্যান্য কেন্দ্রের বিপরীতে, তারাপাকা অঞ্চলে আরবি ভাষা এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাদানে ইকাইক স্কুল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
১৯৯৬ সালে সান্তিয়াগোর লাস কনডেস জেলায় ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলার মাধ্যমে শিয়া আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
ফুয়াদ মুসার মতো ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে, কেন্দ্রটি স্প্যানিশ ভাষায় ধর্মতাত্ত্বিক কোর্স এবং প্রকাশনা সহ একটি ধারাবাহিক শিক্ষামূলক কার্যকলাপ গড়ে তুলেছে।
ইরানি ও আর্জেন্টিনার ধর্মগুরুদের সাথে কেন্দ্রের একাডেমিক সম্পর্ক চিলির শিয়া পরিচয়কে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে এবং রমজান, মুহররম এবং গাদিরের মতো উৎসবগুলি উৎসাহী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সাথে উদযাপিত হয়।
