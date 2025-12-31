সেনেগালের আহলে বাইত (আ.) ওলামা কাউন্সিলের মহাসচিবের ইন্তেকালের পর আয়াতুল্লাহ রামেযানীর শোকবার্তা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রেযা রামেযানি, সেনেগালের আহলে বাইত (আ.) ওলামা কাউন্সিলের মহাসচিব শেখ মুহাম্মদ নিয়াং-এর মৃত্যুতে এক বার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন।
এই বার্তার পাঠ্য নিম্নরূপ:
باسمه تعالی
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»
অত্যন্ত দুঃখের সাথে বিশ্ব আহলুল বাইত (আ.) সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য, হুজ্জাতুল ইসলাম ও মুসলিমিন শেখ মুহাম্মদ নিয়াং-এর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়েছি। আমার পক্ষ থেকে এবং বিশ্ব আহলুল বাইত (আ.) সংস্থার সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যদের পক্ষ থেকে, আমি তার সম্মানিত পরিবার এবং তার অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।
এই প্রয়াত আলেম ও পরিশ্রমী ধর্মপ্রচারক, যিনি বিশ্ব আহলুল বাইত (আ.) সংস্থার কাউন্সিলের সেক্রেটারি সহ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি ইসলাম প্রচার এবং এই মাযহাবের অনুসারীদের সমর্থনে অনেক সেবা প্রদান করেছেন।
আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমা ও রহমত দান করেন এবং তার মৃতদের ধৈর্য ও মহান প্রতিদান দান করেন।
