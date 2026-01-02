  1. Home
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খালেদা জিয়ার জানাজার বিস্তৃত প্রতিবেদন

২ জানুয়ারী ২০২৬ - ১২:১৯
News ID: 1768698
বেগম খালেদা জিয়া তার স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও বিপুল জনসমাগমের মধ্যে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শেষ জানাজা।

দুপুর ৩টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া এভিনিউ সংলগ্ন এলাকাতে অনুষ্ঠিত জানাজায় অংশ নিয়েছেন দলের নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ, যার কারণে সেখানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

জানাজার পর মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহ চন্দ্রিমা উদ্যানে নেওয়া হয়, যেখানে তিনি স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

বঙ্গবন্ধুর দেশ এবং বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষ এই নেত্রীর প্রয়াণ এবং জানাজার সংবাদ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও ব্যাপক গুরুত্ব পায়। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও বড় মিডিয়া আউটলেটগুলো তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবদানের বিষয় তুলে ধরেছে।

  • ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসেছেন।

  • কাতারভিত্তিক আলজাজিরা শিরোনামে জানিয়েছে, “খালেদা জিয়ার জানাজায় বিপুল জনসমাগম, সাবেক নেত্রীকে বিদায়।”

  • পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন লিখেছে, বাংলাদেশ খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোকাহত, এবং রাষ্ট্রীয় জানাজায় অংশ নিয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ।

  • ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়া প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় বিশাল জনসমাগম, তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

  • এনডিটিভি শিরোনামে প্রকাশ করেছে, “ঢাকায় স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।”

