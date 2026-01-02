পারমাণবিক শক্তি সংস্থাকে ইরানের কড়া চিঠি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া সরাসরি হুমকির কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসিকে চিঠি পাঠিয়েছে তেহরান।
ইরানের স্থায়ী মিশন থেকে পাঠানো এই চিঠিতে ওয়াশিংটনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।
মেহর নিউজ এজেন্সির বরাতে জানা গেছে, চিঠিতে ইরান সতর্ক করে বলেছে যে, মার্কিন এই হুমকিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হলে তা আইএইএ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বৈশ্বিক পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (NPT) জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। ইরান জোর দিয়ে বলেছে, এ ধরনের বেপরোয়া পদক্ষেপের নিন্দা জানানো জরুরি এবং দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।
২৯ ডিসেম্বর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে সংলাপে বসতে প্রস্তুত থাকলেও ‘শক্তি প্রয়োগের বিকল্প’ খোলা রয়েছে। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “আমি আশা করি তারা (ইরান) আবার কিছু গড়ে তুলতে চাইছে না; কারণ যদি তারা তা করে, তবে খুব দ্রুত তা ধ্বংস করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।”
ট্রাম্পের এই প্রকাশ্য সংঘাতমুখী বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনের শীর্ষ কর্মকর্তারা কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা ওয়াশিংটনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ইরানের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তেহরান মনে করে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ওয়াশিংটনের এই উসকানিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।
