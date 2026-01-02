আমিরুল মুমিনীন হযরত আলাী (আ.)-এর শ্রদ্ধেয় মায়ের জীবনি "লেবা" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "লেবা" বইটি আখ্যানের আকারে হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (সা.আ.)-এর জীবন ও মহৎ ব্যক্তিত্ব, যিনি আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর মাতা, পুনর্নির্মাণ করেছে।
প্রায় তিন শতাধিক ঐতিহাসিক শিয়া ও সুন্নি উৎস ব্যবহার করে, এটি এই মহান নারীর জীবনের একটি স্পষ্ট এবং শৈল্পিক চিত্র উপস্থাপন করে।
এই বইটিতে লেখক হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (সা.আ.)-এর জীবনের বর্ননা দর্শকদের কাছে সাবলীল ও সাহিত্যিক ভাষায় বলার চেষ্টা করেছেন এবং গল্পের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহৎ মূল্যবোধগুলিকে চিত্রিত করেছেন।
যারা এই বইটি কিনতে আগ্রহী তারা হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে অবস্থিত বইয়ের দোকান অথবা দেশের স্বনামধন্য বইয়ের দোকানে যেতে পারেন এবং অনলাইনে কিনতে, mahsulatfatemi.ir ওয়েবসাইটে ফাতেমি পণ্যের ভার্চুয়াল স্টোরে যান এবং এখানে শব্দটি ক্লিক করে সরাসরি বই ক্রয় পৃষ্ঠায় প্রবেশ করুন।
