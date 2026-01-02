  1. Home
জাতিসংঘ: সুদানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত

২ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৩:৫৪
জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে যে সুদানের যুদ্ধ ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বিপর্যয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ সুদানের পরিস্থিতিকে "বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ মানবিক বিপর্যয়" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং উত্তর দারফুরের "টুইলা" অঞ্চল, উত্তর সুদানের "আফাদ" শিবির, উত্তর কর্দোফানের "আল-আবিয়াদ" শহর, হোয়াইট নীল রাজ্যের "কুস্তি" এবং নীল নীল অঞ্চলের "আল-দামাজিন" শরণার্থী শিবিরগুলিতে গুরুতর পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ৮০ লক্ষেরও বেশি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, অন্যদিকে সুদান চিলড্রেনস কাউন্সিল বলছে যে সংঘাতের কারণে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে।

 সুদানিজ ডক্টরস নেটওয়ার্ক উম্ব্রো, সারবা এবং আবু কামরা এলাকায় জাতিগত কারণে ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যার জন্য র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেসকে অভিযুক্ত করেছে। র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস এখনও এই খবরের প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

বর্তমানে, সুদানের ১৮টি রাজ্যের মধ্যে, র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস দেশের পশ্চিমে অবস্থিত পাঁচটি দারফুর রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে, উত্তর দারফুরের কিছু অংশ বাদে, যেগুলি এখনও সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সুদানের সেনাবাহিনী রাজধানী সহ আরও ১৩টি রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

