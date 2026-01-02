ফিলিস্তিনিদের বসতি স্থাপনের জন্য ইসরায়েলের সাথে চুক্তি অস্বীকার করেছে সোমালিল্যান্ড

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):সোমালিল্যান্ড অঞ্চল এমন দাবি অস্বীকার করেছে যে তারা ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা কর্তৃক স্বাধীনতার স্বীকৃতির বিনিময়ে ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনাগুলিকে আশ্রয় দিতে বা গাজা উপত্যকা থেকে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনে সম্মত হয়েছে।
অঞ্চলটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে যে দাবিগুলি "ভিত্তিহীন" এবং উল্লেখ করেছে যে তেল আবিবের সাথে হার্গেইসার মিথস্ক্রিয়া "সম্পূর্ণ কূটনৈতিক" এবং "আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল" ছিল।
সোমালিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল রহমান জহির আদমু জোর দিয়ে বলেছেন যে এই বিষয়গুলিতে কোনও আলোচনা হয়নি।
এর আগে, সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি হাসান শেখ মোহাম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে "স্বীকৃতির বিনিময়ে সোমালিল্যান্ড তিনটি ইসরায়েলি শর্ত মেনে নিয়েছে: ফিলিস্তিনিদের বসতি স্থাপন, এডেন উপসাগরের তীরে একটি ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আব্রাহাম চুক্তিতে যোগদান।"
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গত শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে ইসরায়েল "সোমালিল্যান্ডকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।"
সোমালিল্যান্ডের কর্মকর্তাদের এই দাবি এমন এক সময়ে এসেছে যখন পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষকরা আফ্রিকার হর্নকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ইহুদিবাদী সরকারের পদক্ষেপ এবং এই অঞ্চলে এই শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের একটি শৃঙ্খলকে দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছেন, যার মধ্যে ফিলিস্তিন, বিশেষ করে গাজা, সিরিয়া এবং দক্ষিণ লেবানন, সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট উদাহরণ।
Your Comment