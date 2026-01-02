আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর শাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):সমসাময়িক আইনশাস্ত্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান অধ্যাপক সাইয়েদ মোজতাবা নূরমুফিদী, আবনা নিউজ এজেন্সিতে "ইমাম আলী (আ.)-এর সরকারে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বৈধ সমালোচনার মধ্যে সীমানা নির্ধারণে রাজনৈতিক আইনশাস্ত্র এবং জননিরাপত্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ" বিষয়টি বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন।
রাজনৈতিক আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি, অর্থাৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জননিরাপত্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সাথে সমালোচনার বৈধতার সীমানার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক নূর মাফিদি বলেন: এই বিষয়টি সুদূর অতীত থেকেই উত্থাপিত হয়ে আসছে এবং আজও বিশ্বে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, সরকারগুলির বৈধতা পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।
সমসাময়িক আইনশাস্ত্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বলেন: "আমিরুল মুমিনীন (আ.) তাঁর সময়কালে বিভিন্ন বিরোধী দলের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং প্রতিটি দলের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন; সহনশীলতা ও সহনশীলতা থেকে শুরু করে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ পর্যন্ত। পদ্ধতির এই পার্থক্য বিরোধিতার প্রকৃতি অনুসারে তৈরি হয়েছিল এবং ন্যায়বিচারের নীতি, ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং বাস্তবে মানবিক মর্যাদা প্রতিফলিত করেছিল।"
আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর রাজনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নীতিমালা
আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর রাজনৈতিক আচরণ পরিচালনার নীতিমালা এই মাদ্রাসার অধ্যাপক ইমাম আলী (আ.)-এর বিরোধীদের আচরণ ও ব্যবস্থাপনাকে কয়েকটি মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে তালিকাভুক্ত করেছেন:
- ন্যায়বিচারের নীতি: এই নীতি হল আলাউই সরকারের সারমর্ম; ইমাম কোনও পরিস্থিতিতেই ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হননি।
- ইসলামী ব্যবস্থা বজায় রাখা: নিরাপত্তা, শান্তি এবং সমাজের কল্যাণ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্তম্ভ, এবং ইমাম প্রয়োজনের সময় তাদের রক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
- জনস্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা: ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে প্রাধান্য পায় এবং ইমাম সর্বদা জনস্বার্থের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন।
- মানবিক মর্যাদা: বিরোধী এবং শত্রুদের মুখেও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছিল; ইমাম কখনও নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের বৃত্ত থেকে বিচ্যুত হননি।
আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর শাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতাকে পথ প্রদর্শন করা
সাইয়্যেদ মুজতবা নূরমুফিদী এই বলে শেষ করেছেন: "আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সুখ এবং আল্লাহর নৈকট্যের দিকে পরিচালিত করা, এবং তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আচরণ এই কাঠামোর মধ্যেই অর্থ খুঁজে পায়।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "ইসলামী সরকারে বিরোধী দল পরিচালনাও ন্যায়বিচার, ব্যবস্থা বজায় রাখা, জনস্বার্থকে সম্মান করা এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার একই নীতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে।"
