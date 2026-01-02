  1. Home
জাশন ও মাহফিল; বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন শহরে আয়োজন হচ্ছে

৩ জানুয়ারী ২০২৬ - ০০:৫৩
আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আ.) এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নূরানী ও বরকতময় মাহফিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আগামী ২/১/২০২৬ মাওলায়ে কায়েনাত, ওসিয়ে রাসূল (সা.), শের-ই-খোদা, আমিরুল মুমিনিন
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আ.) এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বরকতময় মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

সদরঘাট ইমাম্বারগাহের পক্ষ থেকে উক্ত মাহফিলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রিয় আহলে বাইতের মহব্বত অর্জনের নিয়তে সকরের উপস্থিতি, দোয়া ও অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মাহফিলে শরিক হয়ে ইমাম আলী (আ.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন। 


বক্তা : হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা আমজাদ হোসাইন সাহেব।
স্থান : সদরঘাট ইমাম্বারঘা , চট্রগ্রাম , বাংলাদেশ।

