ইহুদিবাদী সরকারের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার জরুরি সভার আয়োজন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "সোমালিল্যান্ড" নামে পরিচিত অঞ্চলটিকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর পদক্ষেপের পর এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ৩০ টিরও বেশি সদস্য দেশের অংশগ্রহণ ছিল।
বৈঠকে, ফিলিস্তিনি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) ফিলিস্তিনি স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হাদি শিবলি এবং উপ-প্রতিনিধি নাসিব আল-জা'আনিন।
চূড়ান্ত বিবৃতিতে, অংশগ্রহণকারীরা এই "ইসরায়েলি" পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সোমালিয়া প্রজাতন্ত্রের সাথে পূর্ণ সংহতি এবং এই দেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সমর্থন করার জন্য সদস্যদের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন।
বৈঠকে ফিলিস্তিনি জনগণ এবং ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিরুদ্ধে নেসেটের বর্ণবাদী সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়, সেইসাথে জেরুজালেম সহ অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে অবৈধভাবে সংযুক্তি ও বসতি স্থাপনের পরিকল্পনার নিন্দা জানানো হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের প্রস্তাব এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বিচারিক রায়ের ভিত্তিতে ইসরায়েলের অবৈধ ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যার মধ্যে বসতি স্থাপন ব্যবস্থা ভেঙে ফেলাও অন্তর্ভুক্ত।
