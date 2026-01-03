আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আ.)-এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চট্রগ্রাম-সদরঘাট ইমাম্বাড়াতে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আ.) এর কাবাগৃহে পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও আত্মা ছুঁয়ে যাওয়া পরিবেশে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
এই বরকতময় মাহফিলের বক্তা ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম আমজাদ হোসাইন সাহেব। বক্তব্যর সাথে আল্লাহর যিকির, নবীজী (সা.) ও আহলে বাইত (আ.) এর স্মরণে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়েছে, ঈমান আরও মজবুত হয়েছে। উপস্থিত সকল মুমিন-মুমিনাতের দোয়া, ভালোবাসা ও অংশগ্রহণ মাহফিলকে করেছে আরও অর্থবহ ও সফল।
ইনসাফ, ত্যাগ, সাহস ও তাকওয়ার জীবন্ত আদর্শ হযরত আলী (আঃ) এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে তা বাস্তবায়নের তাওফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন।
Your Comment