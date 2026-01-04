শহীদ সোলাইমানি ছিলেন মানবতার একজন বীর এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষায় জাতির ঐক্যের পতাকাবাহী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর প্রতিনিধি ডঃ খালেদ কাদ্দুমি "সোলেইমানি স্কুল; প্রতিরোধের যুক্তিসঙ্গততা এবং ন্যায়পরায়ণ ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ" ওয়েবিনারে প্রতিরোধ ফ্রন্টের শহীদদের, বিশেষ করে শহীদ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলেইমানিকে সম্মান জানিয়ে বলেন: হজ্জ কাসেম সোলাইমানি কেবল ইসলামী বিশ্বের একজন বীর ছিলেন না, বরং মানবতার একজন বীর ছিলেন এবং মানবতা রক্ষা, জাতির ঐক্য এবং ইহুদিবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক ছিলেন।
ফিলিস্তিনি ইস্যুতে শহীদ সোলাইমানির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে ইরানে নিযুক্ত হামাস প্রতিনিধি বলেন: "হজ্জ কাসেমের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা কোনও রাজনৈতিক পছন্দ ছিল না, বরং একটি ঐশ্বরিক ও মানবিক কর্তব্য ছিল।"
হজ্জ কাসেম সর্বদা জোর দিয়েছিলেন যে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করা একটি কর্তব্য যা ধর্ম, বর্ণ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে বিশ্বের সকল স্বাধীন মানুষের দায়িত্ব; এবং আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জাতি, এমনকি অ-আরব এবং অমুসলিমরাও ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।
ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার নিন্দা জানিয়ে তিনি আরও বলেন: "আবাসন এবং আপস কেবল একটি রাজনৈতিক ভুল নয়, বরং একটি নৈতিক ও মানবিক বিচ্যুতিও, কারণ দখলদারকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, যার হাত শিশু ও মহিলাদের রক্তে রঞ্জিত, এটি তাকে বৈধতা দেয়।"
যদিও আজ, এমনকি পশ্চিমা দেশগুলিও আমেরিকা ও ইউরোপের রাস্তায় ইহুদিবাদীদের অপরাধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে এবং তাদের সরকারগুলিকে এই অপরাধী শাসনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানাচ্ছে।
কাদ্দুমি শেষাংশে বলেন: "যদি হজ্জ কাসেম সোলাইমানি না থাকতেন, তাহলে ঐশ্বরিক ধর্মের উৎপত্তিস্থল এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগত গোষ্ঠীর জন্য ইহুদিবাদী চরমপন্থা এবং তাকফিরি সন্ত্রাসবাদ কতটা বিপর্যয় ডেকে আনত তা জানা যায় না। আজ, বিশ্বের সকল ধর্ম, সম্প্রদায় এবং স্বাধীন জাতি এই মহান শহীদের রক্তের কাছে নিজেদের ঋণী মনে করে।"
