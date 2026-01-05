  1. Home
শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরুদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে "আলাভির সীরাহ" বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৪:০২
ন্যায়বিচার, নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আলাভি চরিত্রকে একটি আদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করার অধিবেশনে, শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরুরা ইসলামী সভ্যতা গঠনে ইমাম আলী (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই সভাটি আমিরুল মমিনিন ইমাম আলী (আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইসলামী সভ্যতা গঠনে ইমাম আলী (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করার জন্য নিবেদিত ছিল।

এই অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশের ইমামিয়াহ ওলামা সোসাইটির যোগাযোগ কর্মকর্তা হুজাতুল ইসলাম মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে ইমাম আলী (আ.)-এর বিশেষ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন: ন্যায়বিচার, সাহস, জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যের মতো ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র ইসলামী সমাজের জন্য একটি স্থায়ী আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়াও, একজন সুন্নি ধর্মপ্রচারক মৌলভী হাফিজ মুহাম্মদ ইনামুল হক, আলাভি জীবনী পাঠের গুরুত্ব তুলে ধরেন, এটিকে সামাজিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত নীতিশাস্ত্র এবং মূল্যবোধ-ভিত্তিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সমসাময়িক মুসলমানদের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা বলে মনে করেন।

আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা প্রচার এবং বাংলাদেশের ইসলামী সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য জোরদার করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই সভা অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীরা ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ বৈজ্ঞানিক সংলাপ জোরদার করার এবং ইমাম আলী (আ.)-এর বৌদ্ধিক ও নৈতিক উত্তরাধিকারের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

