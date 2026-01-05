পশ্চিম তীরে ১২,০০০ ফিলিস্তিনি শিশু বাস্তুচ্যুত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (UNRWA) ঘোষণা করেছে যে পশ্চিম তীরে ১২,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশু জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতি পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলীয় গভর্নরেটগুলিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর চলমান সামরিক অভিযানের ফলাফল।
UNRWA তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট "X"-এ লিখেছে, "পশ্চিম তীরে এখনও ১২,০০০-এরও বেশি শিশু জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত অবস্থায় বাস করছে।"
আন্তর্জাতিক সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে (বাহমান ১৪০৩), তারা উত্তর পশ্চিম তীরের বাস্তুচ্যুত শিশুদের জন্য অস্থায়ী ক্লাস, দূরশিক্ষণ এবং মনোসামাজিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি জরুরি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।
উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এবং গত দুই বছর ধরে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম তীরে তাদের অপরাধ বৃদ্ধি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের হত্যা, ঘরবাড়ি ধ্বংস, পরিবারগুলিকে বাস্তুচ্যুত করা এবং বসতি নির্মাণ সম্প্রসারণ।
