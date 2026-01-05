শেখ নাইম কাসেম: প্রতিরোধের পথ অব্যাহত রয়েছে এবং আরও শক্তিশালী হবে/হিজবুল্লাহ আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ কাসেম সোলাইমানি এবং আবু মাহদি আল-মুহান্দিসের শাহাদাতের ষষ্ঠ বার্ষিকীতে, লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম বিদেশী হুকুম প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং সময় মতো সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছেন।
লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব বলেন: "ইরানের সাথে তার সম্পর্কের জন্য হিজবুল্লাহ গর্বিত, কারণ ইরান আমাদেরকে সর্বদা দিয়ে এসেছে এবং বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে কিছুই চায়নি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্যাচারী দেশ যারা আমাদের লঙ্ঘন করছে, এবং আমাদের দেশকে মুক্ত করতে হবে। ইহুদিবাদী সরকারও হচ্ছে এক দখলদার এবং আগ্রাসী।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে হিজবুল্লাহ চায় লেবানন এমন একটি স্বাধীন দেশ হোক যা তার সমস্ত ভূখণ্ড, বিশেষ করে দক্ষিণের উপর শাসন করবে; এমন একটি দেশ যার জনগণ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পছন্দগুলি বেছে নেবে এবং একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকবে।
নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, হিজবুল্লাহ মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন: "অগ্রাধিকার হওয়া উচিত আগ্রাসন বন্ধ করা, ইসরায়েলকে প্রত্যাহার করা, বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং পুনর্গঠন করা। তারপর আমাদের জাতীয় কৌশল নিয়ে আলোচনা করা উচিত যাতে আমাদের দেশকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য এটি কীভাবে গড়ে তোলা যায় তা জানা যায়। এছাড়াও, সময়মতো সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।"
