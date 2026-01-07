  1. Home
২০২৫ সাল ছিল ফ্রান্সের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বছরগুলির মধ্যে একটি

৭ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৫:৩৫
প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদের প্রধান, ২০২৫ সালকে ফ্রান্সের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে অন্ধকার বছর হিসাবে বর্ণনা করে/দেশে সহিংসতা এবং কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়ার বিস্তারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদের প্রধান ঘোষণা করেছেন যে ২০২৫ সাল ফ্রান্সের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বছরগুলির মধ্যে একটি; তিনি বলেন, এই বছরটি সহিংসতার ঢেউয়ের সাথে ছিল যা কিছু ক্ষেত্রে "ধর্মের ভিত্তিতে নির্মূল ও ধ্বংসের" পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদের প্রধান শামস এল-দিন হাফেজ গত বছরটিকে "শরীর ও আত্মায় খোদাই করা" বছর হিসেবে বর্ণনা করেছেন কারণ ফরাসি মুসলিম সম্প্রদায় অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বর্ণগত ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লক্ষ্যবস্তু হত্যাকাণ্ড।

তিনি ফ্রান্সের একটি মসজিদের ভেতরে নামাজ পড়ার সময় নিহত এক তরুণ মুসলিম ব্যক্তির হত্যার কথা উল্লেখ করেন এবং এই অপরাধকে বর্ণবাদী ঘৃণা দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে বর্ণনা করেন।

হাফেজ এই বিষয়ে ফরাসি কর্তৃপক্ষের নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ফরাসি মন্ত্রী ব্রুনো রিটেইলও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার বা ভুক্তভোগীর পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য মাথা ঘামাননি, যা মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

হাফেজ ২০২৫ সালে জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ডের অন্যান্য ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন, যার মধ্যে ফরাসি পুলিশের হাতে একজন তিউনিসিয়ান অভিবাসীর হত্যাও অন্তর্ভুক্ত। তিনি ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, এটি "গভীরভাবে প্রোথিত, নীরব কিন্তু ব্যাপক" এবং মুসলমানদের প্রতিদিনের মানসিক ক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে।

প্যারিসের গ্র্যান্ড মসজিদের প্রধান অবশেষে ফরাসি সমাজের প্রতি মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন না করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের নীতিমালা মেনে চলা সত্ত্বেও, কিছু ডানপন্থী এবং চরমপন্থী ধারা মুসলমানদের দেশের সামাজিক কাঠামো থেকে বাদ দিচ্ছে; এমন একটি পদ্ধতি যা, তার মতে, রাজনীতিবিদ এবং তাদের সাথে যুক্ত মিডিয়া আউটলেটগুলির ঘৃণা-ভিত্তিক বক্তৃতার সরাসরি ফলাফল।

