ডেনমার্কে রাষ্ট্র পরিচালিত ইসলামোফোবিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডেনমার্কের লীগ অফ নেশনস-এর মানবাধিকার কমিটির একজন সদস্য দেশটির সরকারের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন, মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দুর্বল হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে ডেনিশ সরকারের সাম্প্রতিক নীতিগুলি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।
ডেনমার্কে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সদস্য ওলে ওলসেন ডেনমার্কের একটি জাতীয় সংবাদপত্র অ্যাভিসেন ড্যানমার্কে একটি নোটে লিখেছেন:ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ডেনিশ সংবিধান এবং জাতিসংঘের কনভেনশন উভয়েই নিশ্চিত একটি মৌলিক মানবাধিকার, কিন্তু ডেনিশ সমাজের একটি অংশ, বিশেষ করে মুসলমানদের ক্ষেত্রে, এই নীতি উপেক্ষা করে।
সাপ্তাহিক "উইকেন্ডাভিসেন"-এ প্রকাশিত একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে ডেনিশ নাগরিকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিশ্বাস করেন যে ধর্মীয় স্বাধীনতায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, যা তিনি "উদ্বেগজনক এবং ভীতিকর" বলে উল্লেখ করেন।
এই মানবাধিকার কর্মী স্কুলে বোরকা নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনাকে একটি প্রতীকী এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে লিখেছেন: "যদিও ডেনিশ স্কুলে বোরকা পরা কোনও ছাত্র নেই, তবুও এই পরিকল্পনাটি আফগানিস্তানে তালেবান চরমপন্থার সাথে ডেনিশ মুসলমানদের যুক্ত করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।"
ওলসেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রার্থনা কক্ষ বন্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন, সতর্ক করে বলেছেন যে এই স্থানগুলিতে "মৌলবাদের ঝুঁকি" থাকার দাবি, বিশেষ করে যখন মুসলমানরা এটি ব্যবহার করে, তা বৈষম্যমূলক এবং ইসলামোফোবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে যা সরকারী নীতিতে প্রাধান্য পায়।
উপসংহারে, কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য ব্যক্তি অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা স্বীকার করে তিনি ডেনিশ সরকারকে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে মুসলমানদের পূর্ণ সমতার নীতির উপর ভিত্তি করার আহ্বান জানান এবং জোর দিয়ে বলেন: মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত মানদণ্ড।
