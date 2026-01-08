  1. Home
সোমালিল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সাথে ইহুদিবাদী কর্মকর্তার দেখা হওয়ার পর সোমালি সাংবাদিকের ক্ষোভ

৮ জানুয়ারী ২০২৬ - ১২:৫৩
মোগাদিশুতে অবস্থিত একজন বিশিষ্ট সোমালি সাংবাদিক মোহাম্মদ কাহিয়েহ দখলদার সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সোমালিল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলের প্রধানের মধ্যে বৈঠকের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, এই পদক্ষেপকে ফিলিস্তিনের সাথে সোমালিয়ার সংহতির ইতিহাসের সাথে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একজন সোমালি সাংবাদিক "লজ্জা এবং নৈতিক দায়িত্ব" প্রকাশ করেছেন এবং উত্তর সোমালিয়ার "সোমালিল্যান্ড" অঞ্চলে ইহুদিবাদী শাসনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, এটিকে সোমালি জনগণ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সংহতির ইতিহাসের সাথে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন।

মোগাদিশুতে (সোমালিয়ার রাজধানী) বসবাসকারী একজন মুসলিম সাংবাদিক মোহাম্মদ কাহিয়েহ একটি নোটে বলেছেন যে সোমালি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনের ফলাফল অনুসরণ করার সময়, সোমালিল্যান্ড অঞ্চলের প্রধানের সাথে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাতের খবরে তিনি হতবাক হয়েছিলেন।

তার মতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও এই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল।

সোমালি জনগণের ইসলামী ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের উপর জোর দিয়ে কাহিয়েহ লিখেছেন: "একজন সোমালি এবং একজন মুসলিম হিসেবে, আমি আমার ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের কাছে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করি যে তারা সোমালিয়া ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডের কিছু অংশে, বিশেষ করে সোমালিল্যান্ড নামে পরিচিত উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাবকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং সম্প্রসারণ করছে, "আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি; যা ইসলাম, ন্যায়বিচার এবং নিপীড়িত জাতির সমর্থনে সোমালিয়ার ঐতিহাসিক অবস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে

