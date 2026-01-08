সোমালিল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সাথে ইহুদিবাদী কর্মকর্তার দেখা হওয়ার পর সোমালি সাংবাদিকের ক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একজন সোমালি সাংবাদিক "লজ্জা এবং নৈতিক দায়িত্ব" প্রকাশ করেছেন এবং উত্তর সোমালিয়ার "সোমালিল্যান্ড" অঞ্চলে ইহুদিবাদী শাসনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, এটিকে সোমালি জনগণ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সংহতির ইতিহাসের সাথে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন।
মোগাদিশুতে (সোমালিয়ার রাজধানী) বসবাসকারী একজন মুসলিম সাংবাদিক মোহাম্মদ কাহিয়েহ একটি নোটে বলেছেন যে সোমালি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনের ফলাফল অনুসরণ করার সময়, সোমালিল্যান্ড অঞ্চলের প্রধানের সাথে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাতের খবরে তিনি হতবাক হয়েছিলেন।
তার মতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও এই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল।
সোমালি জনগণের ইসলামী ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের উপর জোর দিয়ে কাহিয়েহ লিখেছেন: "একজন সোমালি এবং একজন মুসলিম হিসেবে, আমি আমার ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের কাছে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করি যে তারা সোমালিয়া ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডের কিছু অংশে, বিশেষ করে সোমালিল্যান্ড নামে পরিচিত উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাবকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং সম্প্রসারণ করছে, "আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি; যা ইসলাম, ন্যায়বিচার এবং নিপীড়িত জাতির সমর্থনে সোমালিয়ার ঐতিহাসিক অবস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে।
