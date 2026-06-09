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ইরানের কৌশলগত সাফল্য: সামরিক, জনমত ও কূটনীতির সমন্বিত প্রয়োগ

৯ জুন ২০২৬ - ১৩:২৭
News ID: 1824804
ইরানের কৌশলগত সাফল্য: সামরিক, জনমত ও কূটনীতির সমন্বিত প্রয়োগ

ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক পদক্ষেপের প্রতি ইরানের সুদৃঢ় প্রতিরোধ এবং একই সঙ্গে সামরিক কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের ‘ময়দান, জনসমর্থন ও কূটনীতি’র সমন্বিত সফলতা আবারও দেখিয়েছে যে, আঞ্চলিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরোধক্ষমতা, সামাজিক সমর্থন এবং রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আঞ্চলিক ঘটনাবলি এখনও জনমতের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা অবস্থায়, গত ২৪ ঘণ্টার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আবারও ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশল এবং সামরিক ক্ষেত্র, কূটনীতি ও জনমতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রথম ঘটনা হলো ইসরায়েলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের পর ইরানের প্রতিক্রিয়া।

তেল আবিব এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর, যা ইরানি কর্মকর্তাদের মতে ‘লাল রেখা অতিক্রম’ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, ইরান অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক জবাব দেয়।
কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, এই প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত করে যে দেশটির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহল ইসরায়েল ও তার সমর্থকদের সঙ্গে সংঘাতের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। তাদের দৃষ্টিতে, সামরিক ও কূটনৈতিক মোকাবিলা দুটি আলাদা পথ নয়; বরং একটি অভিন্ন কৌশলের অংশ।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার সৈয়দ মাজিদ মুসাভির একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশের মাধ্যমে।

তিনি ওই বার্তায় ‘ময়দান, জনপথ (জনসমর্থন) ও কূটনীতি’—এই তিন ক্ষেত্রের পারস্পরিক সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ বাকের কালিবাফও একই বিষয় পুনরায় উল্লেখ করেন। কিছু বিশ্লেষকের মতে, কর্মকর্তাদের এই যৌথ জোর বর্তমান পরিস্থিতিতে সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যের প্রতিফলন।

এদিকে, অতীতের আলোচনা-আলোচনার অভিজ্ঞতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের ইতিহাস বিবেচনায় নিয়ে জনমতের একটি অংশ ও কিছু বিশেষজ্ঞ চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যতক্ষণ এই উদ্বেগ প্রশ্ন, সমালোচনা ও জবাবদিহির দাবি হিসেবে প্রকাশ পায়, ততক্ষণ তা স্বাভাবিক ও বোধগম্য। বিশেষ করে এমন সময়ে, যখন জনগণ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ও তথ্য প্রত্যাশা করে।

তবে বিশ্লেষকরা ‘উদ্বেগ ও জবাবদিহির দাবি’ এবং ‘অবিশ্বাস ও হতাশা ছড়ানোর প্রচেষ্টা’—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাদের মতে, সামরিক সক্ষমতা, কূটনীতি বা সামাজিক সমর্থনের যেকোনো একটিকে দুর্বল করা সংবেদনশীল সময়ে জাতীয় সংহতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশ্লেষকদের বিশ্বাস, বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো কূটনৈতিক ও গণমাধ্যম-সংক্রান্ত দুই ফ্রন্টকে একসঙ্গে পরিচালনা করা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্যপ্রচার বিভ্রান্তি ও হতাশাবাদী বর্ণনা ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারে। একই সঙ্গে, গঠনমূলক সমালোচনা ও বৈধ উদ্বেগকে সামাজিক আস্থা নষ্ট করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য গণমাধ্যম ও জনমতের আরও সতর্কতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

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