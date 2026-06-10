শেখ যাকযাকি: জাতিসমূহকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হলো ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর চিন্তাধারা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, আবুজায় তাঁর বাসভবনে ইসলামী আন্দোলন ছাত্র সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৩৭তম "ইমাম খোমেইনি সপ্তাহ" সম্মেলনে ইসলামী বিপ্লবের মহান প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেছেন।
এই অনুষ্ঠানে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি ইমাম খোমেইনিকে (রহ.) বর্তমান যুগের এক ঐশ্বরিক উপহার হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যিনি ইসলামী উম্মাহর চিন্তাধারাকে রূপান্তরিত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গভীর ও মৌলিক পরিবর্তন এনেছেন।
নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা বলেছেন: ইমাম খোমেইনি (রহ.) ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে বদলে দিয়েছেন যে, ধর্ম মানুষকে দমন ও অসাড় করার হাতিয়ার হিসেবে নয়, বরং স্বাধীনতা, মর্যাদা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি উপায় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে; যেমনটি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে দাম্ভিক শক্তিগুলো প্রচার করত।
ইমাম খোমেইনী (রহ.) জীবিত, কারণ তাঁর চিন্তাধারা, পথ এবং মাযহাব আজও জীবন্ত ও বর্তমান—এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন কোনো পথ তৈরির প্রয়োজন নেই, বরং মুসলিম উম্মাহর একমাত্র কর্তব্য হলো তাঁর দেখানো পথ যত্নসহকারে ও আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা।
ইসলামিক মুভমেন্ট অফ নাইজেরিয়ার নেতা এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন যে, শহীদ সাইয়্যেদ খামেনেয়ী (রা.) এই একই চিন্তাধারার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং একেই নির্ভর করতেন; সুতরাং, সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আজকের বিশ্বের ইমাম খোমেইনী (রহ.)-র চিন্তাধারায় ফিরে আসা প্রয়োজন, কারণ এই চিন্তাধারাই জাতিসমূহকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার একমাত্র পথ।
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