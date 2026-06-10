ইস্তাম্বুলের মিছিলে বিক্ষোভকারীদের স্লোগান: প্রতিরোধ ফ্রন্ট একা নয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘তুর্কি প্রতিরোধের বন্ধু’ নামে পরিচিত একদল ফিলিস্তিনি কর্মী ও সমর্থক গাজা ও লেবাননের জনগণের প্রতি তাদের সমর্থন জানাতে ইস্তাম্বুলে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে একটি সমাবেশ ও পদযাত্রা করে।
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা ‘প্রতিরোধ ফ্রন্ট একা নয়’ স্লোগান দিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি তাদের সংহতির ওপর জোর দিয়েছেন।
এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ‘প্রতিরোধ ফ্রন্ট একা নয়’ স্লোগানটি পুনরাবৃত্তি করে ফিলিস্তিনি ও লেবানিজ প্রতিরোধের প্রতি তাদের সংহতি আরও একবার প্রকাশ করেছেন।
১৫ই জুলাইয়ের শহীদ কামাল একশির পিতা আকরাম একশি কর্তৃক পঠিত এক বিবৃতিতে প্রতিরোধ অক্ষের প্রতি সমর্থন এবং ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।
বিক্ষোভকারীরা এই অঞ্চলের ঘটনাবলির দিকেও ইঙ্গিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, গাজা, লেবানন ও ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। র্যালির একপাশে মাটিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পতাকা রাখা হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা এই দুই দেশের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সেগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে যান।
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