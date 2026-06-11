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ট্রাম্প আবার মতিভ্রমের শিকার হয়েছে; আমরা খার্গ দ্বীপ দখল করব!

১১ জুন ২০২৬ - ২২:৩১
News ID: 1825972
ট্রাম্প আবার মতিভ্রমের শিকার হয়েছে; আমরা খার্গ দ্বীপ দখল করব!

অদূর ভবিষ্যতে আমরা খার্গ দ্বীপ ও অন্যান্য তেল অবকাঠামোগত স্থানগুলো দখল করব এবং ইরানের তেল ও গ্যাস বাজারের ওপর পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিভ্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার সর্বশেষ পোস্টে লিখেছে: যুক্তরাষ্ট্র আজ রাতে আবারও ইরানের ওপর হামলা চালাবে; সেই ইরানের ওপর, যার নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, রাডার ব্যবস্থা, বিমান প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক সক্ষমতার পাশাপাশি তার আক্রমণাত্মক সক্ষমতারও একটি বড় অংশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে, আমরা খার্গ দ্বীপ এবং অন্যান্য তেল অবকাঠামোগত স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেব এবং ইরানের তেল ও গ্যাসের বাজারের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করব।

ادعای ترامپ متوهم: جزیره خارک را تصرف خواهیم کرد! 

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