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অমিয় বাণী/রহস্যের বিশ্বস্ততা

১২ জুন ২০২৬ - ০১:৪৪
News ID: 1826003
অমিয় বাণী/রহস্যের বিশ্বস্ততা

মুমিনের জন্য "একান্ত বিশ্বস্ত" থাকা এবং শত্রুকে বিশ্বাস না করাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একজন ঈমানদার বান্দার জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া, অপরিচিত ও শত্রুদের বিশ্বাস না করা, নিজের মনের কথাগুলি আমাকে (আল্লাহ তায়ালা) বলা এবং পবিত্র কুরআনের ভাষায় ‘ওয়ালিজাহ’ হওয়া কতই না সুন্দর।

ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম পবিত্র বৈশিষ্ট্য হলো ‘ওয়ালিজাহ’ হওয়া।

'ওয়ালিজাহ' মানে গোপনীয় বিষয়ের বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়া; যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ, মহানবী (সা.) এবং মুমিন বান্দাদেরকে তার গোপনীয় বিষয় ও তথ্যের বিশ্বস্ত অংশীদার মনে করে এবং নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো তথ্য বা সংবাদ প্রকাশ করে না যা শত্রুর উপকারে আসবে, সেই ব্যক্তিই 'ওয়ালিজাহ'।

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে মুমিন, যুদ্ধ ও জিহাদের যোদ্ধা এবং সত্যের অগ্রভাগের গোপন রক্ষক। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি গোপন বিষয় রক্ষা করে, সে শত্রুর উপর আস্থা রাখে না এবং রাখবেও না, কারণ:

“آن که را اسرار حق آموختند
مُهرکردند و دهانش دوختند”

যে ব্যক্তি সত্যের রহস্য জানে, যে তার মুখ সেলাই করে রাখে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ, খোদাভীরু ব্যক্তিদের এই পবিত্র গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"(১)

তোমরা কি মনে করো যে তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে এখনো (অন্যদের থেকে) আলাদা করে চেনা যায়নি? (তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তোমাদের মধ্যে স্তরগুলো আলাদা করে দেওয়া হবে;) আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত!

আয়াতটির আরেকটি বার্তা হলো: বিশ্বস্ত ও নিভৃত যোদ্ধাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করার ঐশ্বরিক পরীক্ষা ও অগ্নিপরীক্ষা সুনিশ্চিত এবং এই নিয়তিনির্ধারক পরীক্ষায় যারা বিজয়ী ও জয়ী হয়ে উত্তীর্ণ হয়, তাদের সুখ ধন্য।

আল্লাহ মরহুম ইমাম, শহীদ ইমাম এবং ইসলামের প্রিয় শহীদদের আত্মার সন্তুষ্টী দান করুন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাাঁর পরিবারের প্রতি দরুদ পাঠের বরকতে। 

১_ সূরা আত-তাওবাহ/ আয়াত ১৬

হামিদরেযা রেযায়ী ওর্গানি

পবিত্র কোম নগরী ২১ খোরদাদ, ১৪০৫

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