আরবাইন হলো আশুরার মহাকাব্যের স্মারক এবং ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তাঁর অনুগত সাথীদের উচ্চ আদর্শের সাথে অঙ্গীকারের পুনর্নবীকরণ।

আরবাইন পদযাত্রা কেবল একটি শারীরিক যাত্রার চেয়েও বেশি কিছু, এটি একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা। তীর্থযাত্রীরা তাদের প্রিয় ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সান্নিধ্য লাভের জন্য পায়ে হেঁটে যাত্রার কষ্ট সহ্য করেন।

৮ আগস্ট ২০২৫ - ২২:১৯
News ID: 1715473

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): আরবাইন হলো ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সাথে অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণের দিন এবং আশুরার শিক্ষা গ্রহণের দিন। এটি এমন একটি দিন যখন হৃদয় কারবালার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তীর্থযাত্রীরা অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র স্থানের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করে।

