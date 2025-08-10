"লাব্বাইক ইয়া খামেনেয়ী" স্লোগান সহ গাজার সমর্থনে বিশাল ভারতীয় বিক্ষোভ। ছবি।

হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক "লাব্বাইক ইয়া খামেনেয়ী" স্লোগান দিয়ে গাজার জনগণের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
১০ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৩৭
আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): "লাব্বাইক ইয়া খামেনেয়ী" স্লোগান এবং "আমেরিকার মৃত্যু, ইসরায়েলের মৃত্যু" স্লোগানের মধ্য দিয়ে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের ভারতীয় পদযাত্রা জয়নাবিয়া স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে কার্গিল শহরের জামে মসজিদে শেষ হয়। পুরুষ, মহিলা, শিশু, যুবক এবং বয়স্ক সহ হাজার হাজার মানুষ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।
