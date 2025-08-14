আরবা'ইনের আরবাঈন তীর্থযাত্রায় "আরবা'ইন এবং ইসলামী উম্মাহ" আন্তর্জাতিক সভা+ছবি।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা আরবা'ইনের মহান ঘটনার সভ্যতাগত এবং ঐক্যবদ্ধ মাত্রা পরীক্ষা করেন।
১৪ আগস্ট ২০২৫ - ০৬:১৬
আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে: "আরবাইন এবং ইসলামী উম্মাহ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, কঙ্গো এবং সেনেগালের ইসলামী বিশ্বের বিশিষ্ট পণ্ডিত, অভিজাত ব্যক্তি এবং গবেষকদের একটি দলের উপস্থিতিতে আরবা'ইন হাঁটার পথের ১১৯২ তম স্ট্রিটে অবস্থিত বারাথা গ্র্যান্ড মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা আরবা'ইনের মহান ঘটনার সভ্যতাগত এবং ঐক্যবদ্ধ মাত্রা পরীক্ষা করেন।
